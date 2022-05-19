В Татарстане создадут более 20 тысяч рабочих мест благодаря новым объектам ОЭЗ «Иннополис»

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр экономического развития России Максим Решетников сегодня посетил с рабочим визитом особую экономическую зону «Иннополис». Ее генеральный директор Ренат Халимов рассказал, что в Татарстане на новых объектах ОЭЗ создадут более 20 тысяч рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития страны.

По словам Халимова, в Лаишевском районе республики компания ICL создаст производство материнских плат. Технологические возможности предприятия позволят также заняться производством персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов, моноблоков, серверов и систем хранения данных. Кроме того, Халимов сообщил, что на сегодняшний день 323 компании работают в статусе резидентов, партнеров и стартапов в Иннополисе. 100 из них привлечены в 2021 году.

Решетников отметил, что в этом году российское правительство совершенствует регулирование особых экономических зон. Уточняется порядок создания, расширения и ликвидации ОЭЗ, также упрощаются процедуры получения статуса резидентов. Срок заключения соглашений с резидентами сократится с 40 до 15 рабочих дней.

В ходе своего визита глава Минэкономразвития России ознакомился с новыми перспективными проектами Иннополиса. Среди них — Центр обработки данных, роботизированная гостиница, парк высокотехнологичных производств в Верхнеуслонском районе и индустриальный парк в Лаишевском районе Татарстана. Также он посетил Университет Иннополис и ознакомился с проектами Центра робототехники, Центра искусственного интеллекта и Центра по верификации парниковых газов.

Фото: Максим Платонов (архив)

13 мая глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин рассказал, что в республике могут запустить завод по производству материнских плат. Если проект реализуется, то объем производства составит 300 тысяч изделий в год, с приростом до 1 млн изделий в год.

Дарья Акимова