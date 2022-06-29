Татарстан намерен активизировать сотрудничество с провинцией Восточный Азербайджан в Иране

Татарстан высоко ценит сотрудничество с Ираном в рамках российско-иранских отношений. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов на встрече по видеосвязи с губернатором провинции Восточный Азербайджан Исламской Республики Иран Зейном Аль Абедином Разави Хоррамом.

Минниханов обратил внимание на богатые исторические, экономические и культурные связи Татарстана и Ирана, большой опыт сотрудничества.

Он напомнил, что в Казани функционирует генеральное консульство Ирана, между Татарстаном и Ираном действует меморандум о торговом сотрудничестве, ведется взаимодействие с рядом иранских провинций, в том числе с Восточным Азербайджаном.

Фото: tatarstan.ru

Минниханов отметил, что сегодня нужно активизировать сотрудничество с провинцией Восточный Азербайджан: обмениваться торгово-экономическими делегациями, поставлять промышленную продукцию, взаимодействовать в сфере АПК, контактировать в сфере туризма. Также важны связи в области науки, образования и культуры.

— Провинция Восточный Азербайджан представляет для нас интерес. Мы должны эффективно использовать все возможности для укрепления наших отношений, — приводит слова Минниханова пресс-служба президента Татарстана.

В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС.



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Татьяна Леухина