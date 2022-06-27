В МИД России заявили, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС

Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Сейчас в состав БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР.

Фото: mid.ru

На прошлой неделе президент России Владимир Путин принимал участие в саммите объединения. Он отмечал, что страна готова и далее развивать тесное партнерство со странами БРИКС.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее отмечал, что именно страны БРИКС будут одним из костяков нового формирующегося миропорядка.



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Татьяна Леухина