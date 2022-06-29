В Татарстане будут судить участников преступной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью

Фото: прокуратура Татарстана

16 татарстанцев в возрасте от 25 до 52 лет обвинили в ведении незаконной банковской деятельности — незаконный доход превысил 82 миллиона рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В зависимости от их роли и степени участия, им инкриминируют преступления по уголовным статьям об организации преступного сообщества и участия в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ), незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ), отмывании денег или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, с января 2018 года по июль 2020-го фигуранты создали преступную организацию, чтобы совершать незаконные банковские операции. Соучастники использовали не меньше 48 подконтрольных фирм в Казани. Из них 20 были зарегистрированы на подставных лиц, производили расчеты по поручению «клиентов», кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию и переводы средств.

Один из фигурантов легализовал полученный преступным путем доход — он купил внедорожник Land Rover за 1,8 млн рублей с использованием лизинговой схемы через несколько аффилированных фирм.

Фото: прокуратура Татарстана

Уголовное дело направят в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

На этой неделе стало известно, что в Татарстане под суд пойдут обвиняемые в обмане родственников осужденных почти на 5 миллионов рублей. Потерпевших обманули, им сообщили, что деньги нужны якобы для смягчения наказания — оплатить услуги адвоката и дать взятку должностным лицам судебной системы.

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Маргарита Головатенко