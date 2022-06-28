В Татарстане под суд пойдут обвиняемые в обмане родственников осужденных почти на 5 миллионов рублей

Фото: прокуратура Татарстана

41-летнего москвича, 50-летнего казанца и 43-летнего жителя Лаишевского района Татарстана обвиняют в мошенничестве (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ) на 4,8 миллиона рублей. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По версии следствия, фигуранты с октября 2018 по апрель 2019 года в Казани через посредников получили 4,8 млн рублей от родственников двоих осужденных к длительным срокам лишения свободы за особо тяжкие преступления. Потерпевших обманули, им сообщили, что деньги нужны якобы для смягчения наказания — оплатить услуги адвоката и дать взятку должностным лицам судебной системы.

Кроме того, 41-летнего и 50-летнего фигурантов обвинили в хищении обманом у казанца 1,3 млн рублей под предлогом содействия в трудоустройстве в правоохранительные органы.

В ходе следствия на имущество обвиняемых — автомобиль и долю в квартире общей стоимостью более 4 млн рублей — наложили арест. Уголовное дело прокуратура направила в Вахитовский суд Казани для рассмотрения по существу. В отношении посредников в мошенничестве уголовное дело выделено в отдельное производство.

Фото: прокуратура Татарстана

На прошлой неделе в Казани задержали участников этнической преступной группы, состоящей из уроженцев среднеазиатского государства. Злоумышленники вымогали деньги и занимались мошенничеством в отношении иностранных предпринимателей. По данным источников «Реального времени», речь идет о приезжих из Таджикистана.



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Маргарита Головатенко