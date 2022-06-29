Торжественный прием лучших семей Татарстана подешевел на 1 миллион рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В этом году на организацию и проведение торжественного приема от имени президента Татарстана и его супруги, посвященного чествованию семей, имеющих особые заслуги перед республикой, потратят 4,65 миллиона рублей. По сравнению с 2021 годом бюджет мероприятия урезан на 1 миллион.

Торжественный прием пройдет в Казанском кремле, в «Гербовом зале». Президент Татарстана Рустам Минниханов и его супруга Гульсина Минниханова встретятся с 46 семейными парами. В мероприятии также примут участие десять официальных лиц региона.

Запланирован торжественный прием татарстанских семей на третью декаду августа. Точная дата не определена.

Фото: Олег Тихонов (архив)

От исполнителя требуется разработать сценарий и организационный план проведения приема, торжественной части, обеспечить фото- и видеосъемку, предоставить сувениры и цветы для поздравления приглашенных семей. Продолжительность торжественной части мероприятия — не менее 90 минут.

Для торжественного приема напишут новую песню на татарском языке. Перед гостями мероприятия выступят детский вокальный коллектив, вокальный квинтет. Запланированы также четыре вокальных семейных номера, пять сольных выступлений певцов и номер оригинального жанра. Торжественный прием будут обслуживать визажист, парикмахер, административная и технические группы, режиссер.

Фото: Ринат Назметдинов (архив, торжественный прием в 2021 году)

Семейным парам вручат комплект из двух бокалов, выполненных из серебра 925 пробы с частичным покрытием золотом не менее 750 пробы. Вес серебра — не менее 280 грамм. Бокалы оформят рисунками, выполненными лазером и золотом. На ножках бокалов закрепят подвижные обручальные кольца большого и маленького размера. Исполнитель должен предоставить 47 комплектов.

Меню обеда на на 96 человек включает в себя мясное (куриный рулет/отварной язык/отварной казылык/горчица, зелень) и рыбное ассорти (семга, масляная/оливки, зелень, лимон), ассорти из сыров (адыгейский, чеддер, тильзитер/мед, виноград, орехи грецкие, кешью), фруктовую нарезку (ананас, яблоки, груша, мандарины, виноград, ежевика, голубика, киви, физалис). Также на столы подадут запеченных целиком гуся и стерлядь, тушеную конину, токмач с куриным филе, сборную уху из осетрины и семги, шурпу из баранины с картофелем, утку с клюквенным соусом, говяжьи медальоны со сливочным соусом с овощами и семгу с морепродуктами и рисовым миксом.

Фото: Олег Тихонов (архив)

На VIP-стол, за которым будут сидеть шесть человек, подадут мясное ассорти халяль (куриный рулет/отварной язык/отварной казы/казылык/бастурма/говядина/горчица, зелень), ассорти рыбное (семга, палтус, форель, осетрина, тигровая креветка/маслины, оливки, зелень, лимон), ассорти из сыров (моцарелла, козий сыр, чеддер, пармезан, сыр с голубой плесенью/мед, виноград, орехи грецкие, кешью). Также на нем будут фруктовая ваза (манго, яблоки, груша, мандарины, виноград киви, малина, красная смородина, голубика, ежевика, клубника, физалис), конина тушеная с овощами, зур бэлиш с картофелем, гусем и говядиной и зур бэлиш с говядиной и полбой, борщ не менее 250 г одна порция с говядиной, котлеты из судака, овощи гриль, овощные котлеты с брокколи, голубцы с говядиной и губадия.

Заказчик организации и проведения мероприятия — Управление записи актов гражданского состояния кабмина Татарстана. Профинансируют торжественный прием из республиканского бюджета.

Напомним, в 2021 году на торжественный прием семей от имени президента Татарстана и его жены выделили 5,6 миллиона рублей. В мероприятии также принимали участие 46 семейных пар. В 2020 году аналогичный прием обошелся в 4,1 миллиона рублей.

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Татьяна Демина