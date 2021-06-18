Прием лучших семей Татарстана в этом году подорожал на 1,5 млн рублей

В этом году в Казани должен состояться торжественный прием, посвященный чествованию лучших семей Татарстана. Прием проводится от имени президента РТ и его супруги Гульсины. На эти цели власти республики планируют потратить 5,6 млн рублей.

Согласно документации тендера, размещенного на сайте госзакупок, мероприятие должно состояться в Гербовом зале Казанского кремля в третьей декаде августа. Там же аналогичное мероприятие проводилось и в прошлом году, только сумма была нескольким меньше — 4,1 миллиона рублей.

От исполнителя требуется разработать сценарный и организационные планы проведения мероприятия, организовать питание участников, организовать видео- и фотоконтент и подготовить концертную программу на торжественной части мероприятия. Также необходимо предоставить сувенирную и цветочную продукцию.

Заказчик — Госкомитет Татарстана по закупкам, источник финансирования — республиканский бюджет. Срок окончания подачи заявок — 9 июля текущего года.

Маргарита Головатенко