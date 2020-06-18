Чета Миннихановых может пригласить лучшие семьи Татарстана на прием в августе

Традиционному приему семей Татарстана, похоже, быть

Из республиканского бюджета направят 4,1 миллиона рублей на проведение торжественного приема от имени президента РТ Рустама Минниханова и его супруги Гульсины. Он будет посвящен чествованию лучших семей Татарстана. Тендер на организацию приема размещен на портале госзакупок.



Согласно документации тендера, прием должен пройти в Гербовом зале казанского Кремля в третьей декаде августа. В нем примут участие 55 семейных пар, признанных лучшими в Татарстане. Также будут присутствовать 10 официальных лиц.

«Это традиционное мероприятие, как правило, проходит в преддверии Дня республики, когда Рустам Нургалиевич с супругой приглашают на прием семьи со всей республики. Как правило, это семьи, бережно хранящие семейные традиции, многодетные, ведущие активную общественную жизнь, династии тружеников», — сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Фильм о семьях и серебряные бокалы с золотым нанесением

В первую очередь организатор мероприятия должен разработать сценарный и организационный планы. Окончательный их вариант утверждается заказчиком (Управление ЗАГС республики) не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения приема.

Среди прочих видеоматериалов к приему должен быть снят фильм длительностью не менее 5 минут. Он должен демонстрировать семью «как важнейшую ценность в жизни человека, в которой закладываются духовные основы и культура нации, осуществляется историческая связь поколений». Также материал фильма должен учитывать особенности, ценности и предпочтения татарского народа.

Согласно документации тендера, торжественную часть проведут на русском и татарском языках. На концерте должны выступить как минимум по одному детскому вокальному и хореографическому коллективу, в требованиях к организации есть также выступления не менее чем трех вокальных семейных дуэтов.

Семейным парам подарят цветы и памятный сувенир — комплект из двух серебряных бокалов с частичным покрытием золотом.

«Рисунок на бокалах выполнен лазером и золотом, на ножках бокалов закреплены подвижные обручальные кольца большого и маленького размера. Рисунок выполнен по татарским национальным мотивам», — говорится в техническом задании. На футляр с бокалами обязательно должен быть нанесен логотип 100-летия ТАССР.

Торжественный обед на 110 человек должен включать холодные и горячие закуски, первые и вторые блюда, горячие напитки, выпечку и барную продукцию.

«Семья — основа государства»

Прием-2020 должен стать уже седьмым по счету. Конец августа — традиционное для него время. Обычно на этом приеме чествуют многодетных матерей — им вручают медали «Ана даны — Материнская слава». В мае 2020 года «за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций» Рустам Минниханов подписал указ о награждении трех матерей — Гульназ Гайнуллиной из Апастовского района, Татьяны Спиридоновой из Кукморского и Натальи Романовой из Тетюшского района. У каждой из них по пятеро детей.

В прошлом году прием прошел в Пушечном дворе казанского Кремля. Рустам и Гульсина Миннихановы приняли 51 супружескую пару из всех районов Татарстана. Ежегодное торжество совпало с мировым чемпионатом WorldSkills в Казани.



В прошлом году прием прошел в Пушечном дворе казанского Кремля. Рустам и Гульсина Миннихановы приняли 51 супружескую пару из всех районов Татарстана. Фото tatarstan.ru

«Семья — основа государства, и мы очень бережно относимся к семейным ценностям. В эти дни в Казани проходит знаменательное событие, чемпионат мира по профессиональному мастерству. Каждый из вас здесь — профессионал своего дела. На примере ваших семей мы стараемся воспитывать подрастающее поколение республики, передавать детям опыт, ведь они наше будущее. Благодарю вас за вашу активную позицию, за то, что вы являетесь образцом подражания для молодежи», — сказал тогда Минниханов.

Дарья Пинегина