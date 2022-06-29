Курс доллара опустился ниже 51 рубля впервые с мая 2015 года

Курс доллара 29 июня опустился в начале торгов до 51 рубля, обновив минимум с мая 2015 года, согласно данным Мосбиржи.



По данным на 10.19 мск, курс доллара достиг отметки в 50 рублей 56 копеек. Курс евро опустился до 52,7 рубля впервые с октября 2014 года, указывает RT.

На прошлой неделе в среду курс доллара на Московской бирже опускался ниже 53 рублей. Такого показателя американская валюта достигала также впервые с июня 2015 года.



Фото: pixabay.com

Читатели «Реального времени» обратили внимание на то, что в банках Казани практически невозможно купить наличные доллары и евро. Корреспондент издания обзвонил несколько организаций и посетил их офисы в городе, чтобы разобраться в ситуации. В большинстве банков рассказали, что узнать о наличии валюты и уточнить обменный курс можно непосредственно в отделении.



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Маргарита Головатенко