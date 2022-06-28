Нет в продаже или крупными купюрами: возможно ли купить доллары и евро в банках Казани

В наличии и под заказ

Читатели «Реального времени» обратили внимание на то, что в банках Казани практически невозможно купить наличные доллары и евро. Корреспондент издания обзвонил несколько организаций и посетил их офисы в городе, чтобы разобраться в ситуации.

Так, в большинстве банков рассказали, что узнать о наличии валюты и уточнить обменный курс можно непосредственно в отделении. В «Совкомбанке» добавили, что иностранная валюта есть не во всех отделениях, а в «Россельхозбанке» сразу назвали курс: 65,30 за доллар и 70,20 за евро.

Стоит отметить, что официальные курсы от ЦБ РФ на среду такие:

доллар — 52,97 рубля.

евро — 55,89 рубля.

В ВТБ по телефону рассказали, что купить иностранную валюту можно только через приложение или сайт, а наличные средства невозможно получить ни в одном отделении по всей России, в том числе и в Казани. Однако сотрудники в отделении на Калинина, 62 заявили, что наличную валюту купить все-таки можно.

В отделении банка «Интеза» на улице Лейтенанта Шмидта корреспонденту рассказали, что иностранную валюту можно купить только крупными купюрами по $100 и €500. А вот в «Ак Барс Банке» на Николая Ершова валюты в продаже нет вообще.

Фото: pxhere.com

Без проблем, по словам сотрудников, доллары и евро можно купить в отделениях БКС на Островского, 87 и Сбербанка на Вишневского, 57. В «Альфа-банке» на Островского, 103 рассказали, что у них в наличии осталось всего $800 и €500. В кол-центре организации пояснили, что предварительно валюту в отделение нужно заказывать или пользоваться мобильным приложением и покупать в цифровом виде.

В пресс-службе «Банка Казани» сообщили, что доллары и евро есть в свободной продаже и никакого дефицита на наличные средства не отмечается. Деньги для покупки доступны во всех отделениях.

«Если в какое-то отделение принесли ту или иную сумму, то ее банк и продает»

Напомним, в середине апреля Центробанк снял запрет на продажу наличной иностранной валюты в банках, но ввел ограничение, согласно которому продавать можно только те деньги, которые банк получил от клиентов начиная с 9 апреля.

— Если в какое-то отделение принесли ту или иную сумму, то ее банк и продает. Соответственно, в каких-то отделениях наличной валюты действительно может не оказаться в достаточном объеме. В таком случае можно обратиться в другое отделение банка или прийти позже, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе «Ак Барс Банка».

Кроме того, во всех банках обратили внимание на то, что без проблем можно купить валюту в цифровом виде через мобильное приложение или банк.

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Артем Гафаров, Данила Сергеев