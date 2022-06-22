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Курс доллара опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года

11:22, 22.06.2022 1
Курс доллара опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года
Фото: pixabay.com

Курс доллара на Московской бирже опустился в среду ниже 53 рублей, такого показателя американская валюта достигла впервые с июня 2015 года.

По данным на 10.28 мск, доллар упал на 89 копеек, достигнув отметки в 52,89 рубля. Курс евро снизился на 1 рубль 21 копейку — до 55,06 рубля, сообщает RT.

Вчера к закрытию торгов на Московской бирже курс доллара снизился до 53,77 рубля, евро — до 56,26 рубля.

Фото: Анна Сейтумерова

По мнению аналитиков «Фридом финанс», падение валюты может быть связано с новостями об ограничениях некоторыми банками валютных переводов внутри России.

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Маргарита Головатенко
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:35
    Видимо, скоро встанет ВСЕ.
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