В Татарстане пойдет под суд жительница Ульяновска за ДТП с тремя погибшими

Фото: прокуратура Татарстана

24-летнюю жительницу Ульяновска обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека и смерть трех лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура Верхнеуслонского района Татарстана, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По версии следствия, вечером 1 января 2022 года жительница Ульяновска, будучи за рулем Chevrolet Aveo и двигаясь в сторону Казани по автодороге Р-241 Казань — Ульяновск в Верхнеуслонском районе, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с автомобилями Dodge и Skoda Fabia. Трое пассажиров Chevrolet Aveo погибли, а пассажира Dodge госпитализировали в медицинское учреждение.

Женщина не признала вину. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направили в Верхнеуслонский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: прокуратура Татарстана

Также в Ульяновской области в январе на трассе столкнулись два легковых автомобиля Toyota RAV4 и Mercedes-Benz, в аварии пострадали семь человек, трое погибли. Авария произошла на 144-м км федеральной дороги Казань — Буинск — Ульяновск в Цильнинском районе. После этого возбудили уголовное дело.



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Маргарита Головатенко