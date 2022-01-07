В ДТП в Ульяновской области пострадали семеро человек, трое погибли

В Ульяновской области на трассе столкнулись два легковых автомобиля Toyota RAV4 и Mercedes-Benz, в аварии пострадали семь человек, трое погибли, сообщает «РИА Новости».

По предварительной информации, авария произошла в 2.20 (1.20 по мск) в пятницу 7 января на 144-м км федеральной дороги Казань — Буинск — Ульяновск в Цильнинском районе.

Среди погибших — два ребенка 2007 года рождения. Семеро пострадавших получили травмы разной степени тяжести. Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.

Недавно на федеральной трассе М-4 под Тулой столкнулись почти 120 машин. Причиной массового ДТП стал снегопад. Более 100 машин попали в аварию в течение всего 30 минут.

Маргарита Головатенко