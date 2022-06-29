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В Казани во вторник произошло 153 ДТП

07:38, 29.06.2022
В Казани во вторник произошло 153 ДТП
Фото: ГИБДД Казани

В Казани во вторник, 28 июня, произошло 153 ДТП, в двух из них 2 пострадали люди. В городе случились два столкновения.

Шестерых водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения, у еще двух водителей не было удостоверения на управление автомобилем.

В отделы полиции доставили восемь граждан, которых подозревают в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в понедельник, 27 июня, произошло 161 ДТП, в пяти пострадали люди, в одном из них погиб человек. Семерых водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения, у еще двух не было удостоверения на право управления транспортом.

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Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан

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