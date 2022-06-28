В Казани в понедельник произошло 161 ДТП, в одном погиб человек

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в понедельник, 27 июня, произошло 161 ДТП, в пяти пострадали люди, в одном из них погиб человек, сообщили в ГИБДД города.

В столице Татарстана зарегистрировали наезды на препятствие и на стоящее ТС, три наезда на пешеходов, а еще столкновение.

Семерых водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения, у еще двух не было удостоверения на право управления транспортом. В отделы полиции доставили двух граждан, которых подозревают в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в воскресенье, 26 июня, произошло 81 ДТП, из которых в восьми случаях пострадали люди, одна авария привела к гибели человека.



В ходе аналитического исследования совершенных ДТП на дорогах федерального, регионального и местного значения, проведенного Миндортрансом Татарстана совместно с ГИБДД по итогам 2021 года, в Татарстане определили 68 участков концентрации дорожных происшествий, 22 потенциально опасных места, где произошло три и более аварий, и 60 участков автодорог, где ДТП привели к гибели людей.



Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Маргарита Головатенко