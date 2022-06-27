В Казани продлили до конца июля ограничение движения по улице Хлебозаводской
В Казани продлили ограничение движения на участке автодороги по ул. Хлебозаводской. Это связано с работами по прокладке сетей водопровода и канализации.
Так, для автомобилей частично закрыта парковка возле здания №1, к.4 и частично перекрыто движение по проезжей части возле зданий №1 и №1, к.2, сообщается на сайте мэрии города.
Ограничение действует до 29 июня. Движение на участке дороги по улице Хлебозаводской перекрыли еще в феврале этого года.
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