В Казани продлили до конца июля ограничение движения по улице Хлебозаводской

В Казани продлили ограничение движения на участке автодороги по ул. Хлебозаводской. Это связано с работами по прокладке сетей водопровода и канализации.

Так, для автомобилей частично закрыта парковка возле здания №1, к.4 и частично перекрыто движение по проезжей части возле зданий №1 и №1, к.2, сообщается на сайте мэрии города.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ограничение действует до 29 июня. Движение на участке дороги по улице Хлебозаводской перекрыли еще в феврале этого года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина