В Елабуге прокуроры просят посадить на 6 лет экс-главу налоговой

Сегодня Елабужский суд может поставить точку в уголовном деле бывшего главы межрайонной инспекции ФНС №9 по РТ Алмаза Сафина. В прениях за превышение полномочий в отношении фирмы ООО «Кишер» сторона обвинения запросила для него 6,5 года колонии общего режима, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



В процессе участвовали старший помощник прокурора Елабуги Марина Хайрова и прокурор отдела прокуратуры РТ Гулина Галимова.

Подсудимый вину не признал. Его адвокат Игорь Гатауллин комментировать процесс не стал.

Дело Сафина напрямую связано с «делом Набиевых», по которому на днях за похищение директора «Кишера», фальсификацию в учредительных документах и хищение 76,8 млн рублей со счета данного ООО посадили трех челнинцев, включая Дениса Набиева — племянника бывшего главы двух райсудов Татарстана. В отношении самого судьи в отставке Ирека Набиева уголовное дело пока не возбуждено.

Впрочем, в серии эпизодов, признаки которых усматривают в действиях Набиева-старшего следователи, есть и подстрекательство сотрудника налоговой к превышению должностных полномочий. Об этом стало известно в феврале на заседании Высшей квалифколлегии судей РФ, которая дала добро на преследование коллеги-отставника из Татарстана.

По версии СК, ВИП-налоговик Сафин в августе 2017-го вышел за пределы полномочий и организовал составление официального документа с недостоверными данными о налоговой задолженности «Кишер».

В результате счет фирмы оказался под арестом, директор и владелец не смог перевести ее на налоговый учет в другой регион страны, а затем столкнулся с похищением и требованием переписать компанию на других людей. Отказался — избили, накачали наркотиками, переправили по Каме на другой берег и вызвали полицию. Пока потерпевший отбывал месячный административный арест за нарушение порядка, доступ к его фирме и деньгам получили другие люди.

Напомним, ранее за участие в этих преступлениях к отправке в колонию строгого режима приговорены четверо:

Алексей Кайманов, бизнесмен бывший водитель экс-главы Менделеевского райсуда Набиева, заключивший досудебное соглашение со следствием, получил 6 лет и 4 месяца;

Денис Набиев — 9 лет;

Альберт Зарипов, приятель и бывший одноклассник Набиева-младшего, — 10 лет;

Марсель Салахов, двоюродный брат Зарипова, — 8 лет.

При оглашении приговора последней тройке прозвучало — кроме организатора преступной схемы, коим в СК считают Набиева-старшего, в деле есть и некие неустановленные соучастники.