Минобороны: националисты оборудовали огневые позиции в медучреждениях в ДНР и Чернигове

Фото: кадр видео Минобороны России

Украинские националисты оборудовали огневые позиции в медучреждениях городов ДНР, а также Чернигова. Об этом сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в Чернигове, в здании областного туберкулезного диспансера разместили штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов. Всех больных, независимо от их состояния здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Фото: кадр видео Минобороны России

Вчера Минобороны России сообщало, что украинские военные в Славянске и Краматорске (ДНР) и в Харькове оборудовали огневые позиции и разместили установки реактивных систем залпового огня на хлебозаводах и молокозаводе.

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Татьяна Леухина