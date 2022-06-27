Минобороны: украинские военные в ДНР и Харькове оборудовали позиции на пищевых заводах

Фото: кадр видео Минобороны России

Украинские военные в Славянске и Краматорске (ДНР) и в Харькове оборудовали огневые позиции и разместили установки реактивных систем залпового огня на хлебозаводах и молокозаводе. Об этом заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

На пищевых предприятиях разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливаются населенные пункты.

— В Харькове на территории хлебозавода №11 (улица Гвардейцев-Широнинцев) националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: кадр видео Минобороны России

Сегодня Минобороны России сообщило о нанесении 26 июня четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования удара по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе Киева. В них производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня.



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Татьяна Леухина