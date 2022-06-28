Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

На саммите НАТО в Мадриде Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс. Об этом сообщили в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё.

— Конкретные шаги по нашему вступлению в НАТО будут согласованы союзниками по НАТО в течение следующих двух дней, — говорится в сообщении.

В мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция поддержит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО при условии, если Хельсинки и Стокгольм дадут знать, что они солидарны с Анкарой по вопросам безопасности. Он отметил, что страна «искренне поддерживает политику открытых дверей альянса». Швеция и Финляндия приняли официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО в середине мая.



Власти Турции блокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. По данным СМИ, Стамбул хочет потребовать от Стокгольма и Хельсинки ускорить процедуру экстрадиции разыскиваемых членов запрещенных на ее территории организаций, а также перестать поддерживать «любые действия против безопасности Турции».



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Татьяна Леухина