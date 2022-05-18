СМИ: Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции

Турецкие власти заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По информации издания, в НАТО сегодня планировалось обсуждение заявок, поданных послами Финляндии и Швеции, на вступление их стран в альянс. Это ознаменовало бы начало процесса приема в организацию. Однако из-за позиции Турции переговоры не начались.

Подчеркивается, что Анкара дала ясно понять, что в настоящий момент не может одобрить их начало.

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Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он призвал шведские и финские делегации не утруждать себя поездками в Турцию с целью изменения позиции Анкары по вступлению этих стран в Североатлантический альянс.



16 мая правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО. Как рассказала премьер-министр страны Магдалена Андерссон, шведский посол в альянсе в скором времени представит организации соответствующую заявку. Официальное решение о вступлении в НАТО днем ранее приняла и Финляндия.

Тем временем президент России Владимир Путин рассказал, что у государства нет проблем с Финляндией и Швецией. По словам российского лидера, вступление этих стран в НАТО не создает непосредственной угрозы.

Дарья Акимова