На новый налоговый режим с 1 июля смогут перейти 18 тысяч предпринимателей в Татарстане

В Татарстане с 1 июля вводится новый налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». На него смогут перейти 18 тысяч предпринимателей республики, сообщил руководитель Управления ФНС по Татарстану Марат Сафиуллин на брифинге в Доме правительства РТ.

Татарстан вместе с Москвой, Московской и Калужскими областями стал пилотным регионом по введению нового налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Эксперимент будут проводить в два этапа: с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года и с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года. На первом этапе перейти на новый режим смогут вновь созданные российские организации и зарегистрированные ИП, а на втором — все остальные налогоплательщики.

Режим рассчитан на компании и индивидуальных предпринимателей, у которых работает не более пяти человек, чей годовой доход не превышает 60 млн рублей, расчетные счета открыты в уполномоченных ФНС России банках, зарплата выплачивается в безналичной форме, передает пресс-служба президента Татарстана.

«Реальное время» ранее разбиралось в деталях нового налогового режима и поинтересовалось у экспертов, насколько он облегчит жизнь предпринимателям. Подробности — в нашем материале.

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Татьяна Леухина