АО «Чистополь-Водоканал» оштрафовали на 8,8 млн рублей за многолетний слив стоков в речку Килевку

Фото: Максим Платонов (архив)

Как стало известно «Реальному времени», Волжско-Камское управление Росприроднадзора в судебном порядке взыскало с АО «Чистополь-Водоканал» 8,8 млн рублей задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016—2020 годы, а также 730,4 тыс. рублей пени. Основной долг был насчитан за размещение отходов производства, а штрафные санкции — за несвоевременную и неполную оплату.

В результате плановой выездной проверки было установлено, что предприятие искажало сведения в декларации в 2016—2018 годах. У чистопольского «Водоканала» есть разрешение на сброс загрязняющих веществ в реку Каму. Однако он спускал стоки в речку Килевку. Причем, как установило Управление Росприроднадзора, продолжал делать это с нарушением условий и нормативов и в 2019—2020 годах. При этом при расчете платы повышающий коэффициент 25 не применял. Все эти годы мировой суд неоднократно штрафовал предприятие по итогам проверок за невыполнение предписаний на стандартные 10 тыс. рублей.

В связи с этим в итоге Управление Росприроднадзора самостоятельно доначислило акционерному обществу плату за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в 2016—2020 годах. Эту сумму предстоит зачислить в бюджет РФ. Довод чистопольского «Водоканала» о том, что он не сливал стоки в речку Килевку, так как таковой не существует, суд отклонил. Ссылки предприятия на то, что грязная вода с его очистных в действительности уходила в Каму по ручью в Донауровском овраге, арбитраж также не принял, заметив, что это обстоятельство опровергается как доказательствами, так и вступившими в силу судебными решениями. Законность многомиллионного штрафа в арбитраже подтвердили три инстанции.

Фото: Максим Платонов (архив)

Как ранее рассказывало «Реальное время», Росприроднадзор оштрафовал на 3 млн рублей АО «Буинск-Водоканал» за загрязнение Свияги. Защитники природы еще в прошлом году зафиксировали превышение нормативов загрязняющих веществ в сточных водах предприятия, попадавших с очистных сооружений в реку.

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Любовь Шебалова