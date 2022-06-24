Росприроднадзор оштрафовал на 3 млн рублей АО «Буинск-Водоканал» за загрязнение Свияги

Как стало известно «Реальному времени», Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора наложило свыше 3 млн рублей штрафных санкций на АО «Буинск-Водоканал» за причинение вреда реке Свияге.

Защитники природы еще в прошлом году зафиксировали превышение нормативов загрязняющих веществ в сточных водах предприятия, попадавших с очистных сооружений в реку. В частности, по аммонию-иону при нормативе 0,5 мг/куб. дм фактически было выявлено 30,6 мг, по анионным поверхностно-активным веществам (АПАВ) при допустимых 0,24 мг — 1,23 мг. Больше, чем положено, содержалось и взвешенных веществ (при нормативе 17,8 мг/куб. дм — 75 мг), как и нефтепродуктов (норма 0,05 мг/куб. дм, фактически —3, 0,53 мг), фосфатов (при норме 0,2 мг/куб. дм — 1,467 мг), ХПК (при нормативе 30 мг/куб. дм — 176 мг). Эти данные были подтверждены протоколом результатов проб филиала ЦЛАТИ по РТ.

27 марта ведомство выдало буинскому «Водоканалу» предписание. Проверка 16 апреля показала, что исполнено оно не было. Предприятие привлекли к административной ответственности по статье 19.5 КоАП РФ (штраф — 10 тыс. рублей). Кроме того, рассчитали размер ущерба водным ресурсам. Он составил 3 млн 974 рубля. Росприроднадзор предложил нарушителю возместить ущерб добровольно. Он этого не сделал, и ведомство подало иск в Арбитражный суд РТ.

Выяснилось, что у предприятия, обвиненного в загрязнении реки, были претензии к методу отбора проб. Так, по его мнению, в связи с тем, что не было параллельного отбора проб сточных вод, права проверяемой организации нарушены. Но во время разбирательства было установлено, что при проверке надзорным органом этого и не требуется. Арбитраж констатировал, что на достоверность результата это никак не влияет. Также «Буинск-Водоканал» указывал, что не была дана оценка резервной пробе, сделанной лабораторией ИОиФХ им. А.В. Арбузова, которую привлек он сам. Однако оказалось, что она в нарушение правил не была запломбирована. Не принял суд и ссылки АО на предстоящую реконструкцию очистных сооружений по федеральной программе «Оздоровление реки Волга»: штрафные санкции были оставлены в силе. Согласно опубликованному сегодня постановлению, Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил решение татарстанского арбитража без изменения.

Фото: eco.tatarstan.ru

Как следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «Буинск-Водоканал» в 2021 году составила 39,57 млн рублей. При этом предприятие получило 11,5 млн чистого убытка. Управляющей компанией этого предприятия значится АО «РПО «Таткоммунэнерго», 86,75% УК которого принадлежит Минземимуществу Татарстана. Генеральный директор — Асфан Галявов. Это общество также нельзя назвать прибыльным. В прошлом году, заработав 211,8 млн рублей, оно, тем не менее, оказалось в минусе: убыток превысил 57 миллионов.

Любовь Шебалова