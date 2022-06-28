Капремонт в 10 отделениях центра «Доверие» в Казани завершат к сентябрю

В Казани капитальный ремонт десяти отделений Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие» должны завершить к сентябрю. Такую информацию озвучили в мэрии города.



В центре психолого-педагогической помощи детям ежегодно получают поддержку около 50 тысяч подростков и молодых людей. Услуги бесплатны для молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что интерьер и наполнение отделений центра продумывали вместе с дизайнерами и психологами.

В одном из отделений «Доверия» — психологической службе «Сэрдэш», с 1995 года расположенной на первом этаже дома №14 по ул. Годовикова, не было ремонта 27 лет. На сегодняшний день основные работы уже выполнены — обновлены инженерные сети, отремонтированы потолки, заменена система вентиляции. Еще необходимо завершить работы с электрическими слаботочными сетями, отделку стен и потолков, а еще заменить окна и входные группы.

Фото: kzn.ru

«Сэрдэш» откроется после капремонта в августе, ремонт в других отделениях центра «Доверие» тоже планируют завершить до начала учебного года.

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Маргарита Головатенко