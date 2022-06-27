В Татарстане программа капремонта многоквартирных домов выполнена на 37%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане программа капитального ремонта многоквартирных домов выполнена на 37%, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин. Работы почти завершены на 68 жилых объектах. Полностью готов 31 дом. В 29 многоквартирных домах заменены 69 лифтов.

В сфере образования по пяти государственным программам ремонт проводится на 317 объектах. В общеобразовательных учреждениях объем выполненных работ достиг 51%. В этом году капремонт пройдет в 119 школах и школах-интернатах.

Детские сады ремонтируют по республиканской программе — здесь строительно-монтажные работы закрыты на 45%. Программа ремонта пищеблоков выполнена на 13% от плана.

Мероприятия по ремонту ресурсных центров выполнены на 55%. Здания четырех общежитий образовательных учреждений отремонтированы на 43%, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: Максим Платонов

Также в этом году в Татарстане отремонтируют 56 объектов в отрасли «Здравоохранение». Объем выполненных работ на них оценивается на сегодня в 58%. Подрядчиками закрыто 68% от общего объема строительно-монтажных работ.

В Казани в 2022 году планируют капитально отремонтировать 161 дом. В столице Татарстана в этом году проведут ремонт: кровли 57 домов, фасадов 55 домов и системы отопления в 76 домах. Сезонные виды работ — ремонт фасада, кровли и центрального отопления — завершат к 15 августа. Все работы по капремонту должны закончиться к 30 сентября.

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Маргарита Головатенко