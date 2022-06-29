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Сегодня в Татарстане ожидается до +20 градусов

06:30, 29.06.2022
Сегодня в Татарстане ожидается до +20 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 29 июня, ожидается переменная облачность и северо-западный умеренный ветер. Преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем воздух в Татарстане прогреется до +15—20 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +18 до +20°С, в Набережных Челнах — от +15 до +18°С.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике погода начнет улучшаться в субботу, 2 июля. Дожди прекратятся, днем потеплеет до +19—23 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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