В конце июня — начале июля в Татарстане установится холодная погода

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе ожидается похолодание — днем воздух может прогреться лишь до +19 градусов. В целом в конце этого месяца и начале июля прогнозируется холодная сухая погода.

Ночью во вторник, 28 июня, местами в Татарстане будут наблюдаться грозовые дожди. Днем осадки маловероятны. Из-за северного ветра существенно понизятся температуры. Ночью ожидается от +8 до +13 градусов. Дневные температуры не превысят +14... +19°С.

В среду, 29 июня, ситуация не изменится, сохранится холодная сухая погода, прогнозируют в Гидрометцентре республики. Ночные температуры опустятся до +4... +9 градусов. Днем они повысятся лишь до +14... +19°С.

Ночью в четверг, 30 июня, дождей не прогнозируется, температуры опустятся до +4... +9°С. Днем ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильный ветер порывами до 17 м/с. Воздух прогреется до +17... +22 градусов.

Фото: Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 1 июля, в республики прогнозируется дождливая погода, днем воздух прогреется лишь до +14...+19°С. Погода начнет улучшаться в субботу, 2 июля: дожди прекратятся, днем потеплеет до +19... +23 градусов.

В Гидрометцентре Татарстана обратили внимание, что в последние дни в республике установилась умеренно-теплая и в основном сухая погода. Дневные температуры достигали +20... +27 градусов.

Днем в понедельник, 27 июня, районы Татарстана попали под влияние фронтальных разделов глубокого северо-восточного циклона — наблюдаются дожди с грозами. В республике объявлено штормовое предупреждение — во второй половине дня и вечером местами ожидаются ливни, локально град и шквалистый ветер порывами до 25—27 м/с. Воздух прогреется до +24... +29°С.

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Татьяна Демина