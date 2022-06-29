Американские Abbot и Roche продолжают поставки в Россию реагентов для контроля лечения ВИЧ

Фото: Максим Платонов

В России нет проблем с поставками иностранных реагентов для медицинских лабораторий, предназначенных для контроля лечения ВИЧ и ВИЧ-ассоциированных инфекций. В основном в стране используется продукция компаний Abbot и Roche, которые никак не поменяли условия и сроки поставки медицинских изделий в Россию. Об этом «Реальному времени» рассказал директор по продажам ООО «ААС Сервис» Сергей Юров.



— Мы нормально получаем товар. Видимо, это не санкционный вариант. Медицину, а точнее, ту часть, которой занимаемся мы, пока оставили без определенных санкций, и товар идет в общем спокойно, — поделился он.

Юров уточнил, что их компания является официальном дистрибьютором продукции Abbot в России и поставляет средства диагностики ВИЧ и ассоциированных инфекций. Они позволяют оценивать качество процесса лечения заболеваний.

— Мы получаем товар здесь, в Москве. Таможенными вопросами занимаемся не мы, логистикой этого товара из Европы или США тоже занимаемся не мы, а сам Abbot, его российское представительство. Мы спокойно здесь получаем на складе. Сказать о том, что есть какие-то серьезные проблемы с задержками, с нарушением графиков поставки, с изменениями сроков, — вот этого нет, — рассказал он.

Фото: Максим Платонов

Разницы в условиях поставки по сравнению с прошлым годом нет

После подписания договора и согласования всех необходимых моментов: сроков годности, количества, цены и прочего, как рассказал собеседник издания, на российский склад вся необходимая продукция приходит в течение 7—10 дней. При этом Юров не отмечает никакой разницы с условиями поставок, которые были в прошлом году.

— В нашей стезе, что связано с контролем за лечением, потому что мы занимаемся поставкой реагентов, которые необходимы для мониторинга эффективности лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, что продукция Abbot, что Roche идут, — поделился Юров.

После получения товаров на складе в России через логистические компании они идут конечным заказчикам по всей России: в центральные регионы, в Иркутск, Красноярск, Уфу, Казань, Пермь и другие города. При этом транспортировкой реагентов занимаются всего две логистические компании, которые имеют соответствующие лицензии и могут соблюсти условия хранения. В основном они касаются необходимого температурного режима.

По данным на 2019 год, в Татарстане проживало около 14 тысяч человек, больных ВИЧ. При этом на протяжении четырех лет до этого снижалось количество заражений инфекцией.

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Артем Гафаров