Старший тренер казанского «Зенита» Константин Сиденко перешел в калининградский «Локомотив»

Фото: пресс-служба ВК «Локомотив-Калининградская область»

Константин Сиденко стал главным тренером калининградского женского волейбольного клуба «Локомотив». В сезоне 2021/2022 он работал старшим тренером мужского ВК «Зенит-Казань».

Сиденко — чемпион России 1996 года в составе столичного ЦСКА и чемпион России 2007 года в составе казанского «Динамо-Таттрансгаз», напомнили в пресс-службе ВК «Локомотив-Калининградская область». В 2011-м он стал обладателем Кубка России в составе новосибирского «Локомотива».

Карьеру тренера Сиденко начал в 2014 году в новосибирском «Локомотиве» как старший тренер. Позже он руководил командой Высшей лиги «А» «Академия Казань».

В августе 2017 года Константин Сиденко был главным тренером мужской студенческой сборной России на Всемирной Универсиаде, которая стала серебряным призером. С декабря 2018-го по февраль 2020-го он занимал должность главного тренера «Урала» (Уфа), а в сезоне-2020/21 входил в тренерский штаб кемеровского «Кузбасса».



Фото: zenit-kazan.com

Напомним, в сезоне 2021/2022, когда Сиденко входил в тренерский штаб казанского «Зенита», клуб обыграл петербургский «Зенит» и стал бронзовым призером мужского чемпионата России по волейболу.



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Татьяна Демина