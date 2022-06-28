Строительством третьего этапа обхода Нижнекамска и Челнов на М-7 займется «Самаратрансстрой»

ООО «Самаратрансстрой» займется строительством третьего этапа обхода Нижнекамска и Челнов на М-7, на участке км 55+300 — км 89+400. Контракт с компанией заключило ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Цена контракта — 20,2 миллиарда рублей. Кроме строительства и реконструкции, от исполнителя требуют провести капремонт, снести объекты капитального строительства, а также провести работы по сохранению объектов культурного наследия.

Тендер на строительство третьего этапа обхода Нижнекамска и Челнов «Волго-Вятскуправтодор» объявил в мае этого года. В документации указывалось, что приступить к работам подрядчик должен 30 июня. Часть из них необходимо завершить к концу этого года, другую — к 30 июня 2023-го. Для некоторых работ дедлайн — 30 сентября 2024 года.



Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В этом месяце «Главгосэкспертиза» утвердила проект строительства первого этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. К работам на объекте должны приступить сразу после заключения государственного контракта. Пока они ведутся на втором и третьем этапах общей протяженностью более 57 км. Длина участка первого этапа — 23,8 км.



Напомним, новое направление трассы М-7 «Волга» в обход Нижнекамска и Набережных Челнов входит в скоростной маршрут Москва — Казань — Екатеринбург. Общая протяженность участка составит более 81 км. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.

В мае мостовики начали строительство седьмого моста на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Он пройдет через реку Клятлинку в Нижнекамском районе Татарстана.

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Маргарита Головатенко