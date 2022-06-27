«Главгосэкспертиза» утвердила проект строительства первого этапа обхода Нижнекамска и Челнов

Проект строительства первого этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов утвержден «Главгосэкспертизой». Об этом сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



К работам на объекте должны приступить сразу после заключения государственного контракта. Пока они ведутся на втором и третьем этапах общей протяженностью более 57 км. Длина участка первого этапа — 23,8 км.

Проект включает строительство четырехполосной автодороги IБ категории, двух транспортных развязок и шести путепроводов. Важное звено — мост через Каму протяженностью 1,3 км.

Транспортные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением, которое поможет исключить лобовые столкновения. Для безопасности на транспортных развязках — возле села Костенеево, на пересечении с региональной трассой Чистополь — Нижнекамск и железнодорожной веткой — установят линии электроосвещения.

У села Нижнее Афанасово, СНТ «Строитель-2" и «Теплоэнергострой» проект предусматривает устройство закрытой ливневой канализации и установку шумозащитных экранов протяженностью около 6 тыс. п.м.

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, новое направление трассы М-7 «Волга» в обход Нижнекамска и Набережных Челнов входит в скоростной маршрут Москва — Казань — Екатеринбург. Общая протяженность участка составит более 81 км. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.

В мае мостовики начали строительство седьмого моста на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Он пройдет через реку Клятлинку в Нижнекамском районе Татарстана.

Известно, что на третий этап строительства трассы М-7 «Волга» на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов направят почти 20,3 миллиарда рублей из федерального бюджета.

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Маргарита Головатенко