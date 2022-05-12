Началось строительство моста через реку Клятлинку на втором этапе обхода Нижнекамска и Челнов на М-7

Мостовики начали строительство седьмого моста на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Он пройдет через реку Клятлинку в Нижнекамском районе Татарстана, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Протяженность моста — 80 метров, состоять он будет из трех пролетов. На участок завезли строительные материалы. Сейчас готовится погружение свай, которые станут основанием для опор моста. Рабочим предстоит возвести четыре опоры, построить пролетное строение из железобетонных балок и выполнить устройство мостового полотна.

Кроме того, на семи мостах через реки Аланку, Клятлинку, Авлашку, Аштылгу и ручьи ведутся работы по сооружению опор. На мостах через Аланку, Авлашку и Аштылгу идет устройство фундаментов опор. На мостах через ручей Васильев, на ПК 508 и ПК 511 завершены работы по устройству свайного поля, ведется устройство монолитного ростверка, армирование и бетонирование стоек опор.

Фото: vtk.rosavtodor.ru

Всего на втором этапе обхода протяженностью 23,7 км планируется построить восемь мостов длиной от 48 до 308 метров, два путепровода и транспортную развязку на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны — Альметьевск. Общая протяженность обхода составит 81,4 км. Его строительство должны завершить до конца 2024 года.



В апреле Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию строительства третьего этапа трассы М-7 на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Он включает в себя строительство четырехполосной автомобильной дороги протяженностью 33,5 км, одного моста, путепровода и двух транспортных развязок.



Дарья Акимова