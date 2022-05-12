В строительство третьего этапа обхода Нижнекамска и Челнов на М-7 вложат почти 20,3 миллиарда рублей

Фото: Максим Платонов

На третий этап строительства трассы М-7 «Волга» на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов направят почти 20,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Работы запланированы на участке км 55+300 — км 89+400.



Приступить к работам требуется 30 июня 2022 года. Часть из них необходимо завершить к концу этого года, другую — к 30 июня 2023-го. Для некоторых работ дедлайн — 30 сентября 2024 года.

Подрядчик должен подготовить территорию для строительства дороги. Потребуется срубить деревья, а затем провести восстановление зеленых насаждений в Бурдинском, Новотроицком, Комсомольском и Князевском сельских поселениях. Число деревьев, которые планируется свалить, оценивается более чем в 29 тысяч.

В процессе потребуется переустроить сети связи, распределительные и магистральные газопроводы и так далее. Основные строительно-монтажные работы, согласно документации на портале госзакупок, должны начаться в апреле 2024 года.

Фото: Ринат Назметдинов







Подрядчика на строительство участка дороги ищет ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Подать заявку на участие в тендере можно до конца мая.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию строительства третьего этапа трассы М-7 на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов в апреле. Он включает в себя строительство четырехполосной дороги протяженностью 33,5 км, одного моста, путепровода и двух транспортных развязок.



Татьяна Демина