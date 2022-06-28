ВОЗ: более 3,4 тысячи случаев оспы обезьян выявили с начала года в 50 странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о 3 413 подтвержденных лабораторным путем случаях заражения с начала текущего года оспой обезьян и об одном летальном исходе, сообщает ТАСС.



Случаи заражения подтверждены в 50 странах и территориях, расположенных в пяти регионах ВОЗ. С 17 июня — момента публикации предыдущего информационного бюллетеня — в восьми странах выявили 1 310 новых заразившихся.

О большинстве случаев оспы обезьян сообщается в Европейском регионе — 86%. За ним следуют Америка (11%), Африка (2%), Восточное Средиземноморье (менее 1%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (менее 1%).

Фото: realnoevremya.ru

В ВОЗ признали чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, но подчеркнули, что на данном этапе вспышка не является ЧСЗМЗ (чрезвычайной ситуацией международного значения).

На этой неделе Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) объявила вспышку обезьяньей оспы пандемией и призвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) принять немедленные и эффективные действия, чтобы предотвратить распространение заболевания.



Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее выразил мнение, что оспу обезьян нельзя считать пандемией, поскольку число заболевших небольшое, а сам вирус не обладает высокой контагиозностью.

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Маргарита Головатенко