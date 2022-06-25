Инфекционист считает, что оспу обезьян нельзя считать пандемией

Оспу обезьян нельзя считать пандемией, поскольку число заболевших небольшое, а сам вирус не обладает высокой контагиозностью, такое мнение выразил в беседе с ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков.



— Вирус, может быть, в чем-то изменился, но не представляет опасности в глобальном масштабе, — дал он комментарий и отметил, что вирус передается лишь при тесном контакте с зараженным. При заражении человека от животного вирус более опасен, чем при передаче от человека к человеку.

Тимаков назвал повышенное наблюдение за лицами, въезжающими в Россию из стран, где уже зафиксированы случаи заражения, обоснованным и правильным.

Фото: realnoevremya.ru

Позавчера Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) объявила вспышку обезьяньей оспы пандемией и призвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) принять немедленные и эффективные действия, чтобы предотвратить распространение заболевания. По данным ВСЗ, в 58 странах зарегистрировано 3 417 подтвержденных случаев оспы обезьян. Заболевание быстро распространяется в нескольких странах.

Профессор, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная выразила уверенность, что локдауна или перехода на дистанционную работу из-за оспы обезьян в России не будет, поскольку эта инфекция не распространяется так же легко, как COVID-19.

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Маргарита Головатенко