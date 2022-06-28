В казанском зооботсаду у мартышек родился детеныш

Фото: пресс-служба Казанского зооботсада

В Казанском зооботсаду у мартышек Бразза родился детеныш — его пол пока определить невозможно, так как он постоянно находится с мамой, которая кормит его молоком, сообщили в пресс-службе зооботсада.



Новый обитатель появился на свет 4 июня. Он живет в вольере с родителями и другими представителями семейства мартышек Бразза.

Кроме новорожденного, в семействе четыре особи — два самца и две самки. У самки Муфасы это первый детеныш, у самца Игоря — второй. В 2018 году у него родился детеныш от самки Тало — ему сейчас 4 года.

В апреле в казанском зоопарке «Река Замбези» у кошачьих лемуров родилась двойня, что в природе случается довольно редко. Малыши живут в общем вольере со своей матерью Мартой.



На днях стало известно, что в казанском зооботсаду поселились четыре желтых мангуста. Их привезли из Новосибирского зоопарка в мае, они уже прошли месячный карантин.

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Маргарита Головатенко