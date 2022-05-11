В казанском зоопарке появилась на свет двойня кошачьих лемуров

Фото: пресс-служба Казанского зооботсада

В казанском зоопарке «Река Замбези» у кошачьих лемуров родилась двойня. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

На свет они появились 11 апреля. Как отметили в зооботсаду, в природе у кошачьих лемуров редко появляется на свет двойня. Определить пол детенышей пока невозможно. Они не слезают с матери, висят на ее животе и спине. Это является обычным поведением для новорожденных лемуров.

Малыши живут в общем вольере со своей матерью Мартой. Посетители зоопарка уже могут на них посмотреть. Питаются малыши молоком матери, а та — яблоками, бананами, виноградом, а также сухофруктами и орехами.

В начале февраля в казанском зоопарке родились трое ягнят. Все они девочки. Когда ягнята подрастут, их переведут в вольер к основному стаду.

Дарья Акимова