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В казанском зооботсаду появились четыре желтых мангуста

04:23, 25.06.2022
В казанском зооботсаду появились четыре желтых мангуста
Фото: vk.com/kazzoobotsad

В казанском зооботсаду поселились четыре желтых мангуста. Их привезли из Новосибирского зоопарка в мае, они уже прошли месячный карантин.

Теперь их можно увидеть в открытом уличном вольере в исторической части зооботсада. Группа мангустов состоит из трех братьев — Дэйва, Энди, Мартина, которые появились на свет в 2019 году, и старшего самца Гилмара 2010 года рождения.

Фото: vk.com/kazzoobotsad

Эти хищники в основном питаются мясом, яйцами, фруктами и овощами, особенно они любят листья салата, сообщается на странице зоопарка во «ВКонтакте».

В мае в казанском зоопарке «Река Замбези» у кошачьих лемуров родилась двойня. Малыши живут в общем вольере со своей матерью Мартой.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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