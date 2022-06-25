В казанском зооботсаду появились четыре желтых мангуста

В казанском зооботсаду поселились четыре желтых мангуста. Их привезли из Новосибирского зоопарка в мае, они уже прошли месячный карантин.

Теперь их можно увидеть в открытом уличном вольере в исторической части зооботсада. Группа мангустов состоит из трех братьев — Дэйва, Энди, Мартина, которые появились на свет в 2019 году, и старшего самца Гилмара 2010 года рождения.

Фото: vk.com/kazzoobotsad

Эти хищники в основном питаются мясом, яйцами, фруктами и овощами, особенно они любят листья салата, сообщается на странице зоопарка во «ВКонтакте».



В мае в казанском зоопарке «Река Замбези» у кошачьих лемуров родилась двойня. Малыши живут в общем вольере со своей матерью Мартой.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина