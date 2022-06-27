Почти 70 участков концентрации дорожных происшествий выявили на дорогах Татарстана в 2021 году

Фото: Максим Платонов (архив)

В ходе аналитического исследования совершенных ДТП на дорогах федерального, регионального и местного значения, проведенного Миндортрансом Татарстана совместно с ГИБДД по итогам 2021 года, в Татарстане определили 68 участков концентрации дорожных происшествий, 22 потенциально опасных места, где произошло три и более аварий, и 60 участков автодорог, где ДТП привели к гибели людей. Об этом рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин.



— По городу Казани большой объем есть и на федеральных трассах — Мамадышский и Елабужский районы [Татарстана]. Там, где идет превышение скорости, оборудуют под снижение скоростного режима, на региональных дорогах, где есть малые радиусы поворота, где разрешен обгон, там будет выполнена горизонтальная дорожная разметка, — уточнил он.

Также, чтобы предотвратить сценарий с дорожными происшествиями в населенных пунктах, попавших в указанную статистику, на участках дорог оборудуют тротуары, смонтируют устройства искусственного освещения почти на 80 км, барьерные ограды из металла, уложат искусственные неровности на дороги.

Фото: Максим Платонов (архив)

Помимо этого, снизить аварийность поможет использование новых дорожных материалов и стандартов при проектировании участков автодорог, уверены в Миндортрансе Татарстана:

— Показатели по республике у нас следующие: в планах стояло 20% от общих контрактов, но на сегодняшний момент все 65 контрактов проектируются в рамках реестра новых технологий, разработанных РОСДОРНИИ при Федеральном дорожном агентстве. Учитывая новые стандарты — он включает в себя применение объемного проектирования при устройстве асфальтобетонов. И за три прошедших года порядка 110 новых объектов было выполнено по внедрению соответствующей технологии.

Среди противоаварийных мер Артем Чукин также назвал специально обработанные композитные материалы, спецсостав асфальтобетонов и современные защитные гидроизолирующие системы.

Напомним, в прошлом году в Казани планировалось ликвидировать 91 место концентрации ДТП, зоны аварийности и потенциально опасные участки.



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Ангелина Панченко