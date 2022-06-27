Почти 70 участков концентрации дорожных происшествий выявили на дорогах Татарстана в 2021 году
В ходе аналитического исследования совершенных ДТП на дорогах федерального, регионального и местного значения, проведенного Миндортрансом Татарстана совместно с ГИБДД по итогам 2021 года, в Татарстане определили 68 участков концентрации дорожных происшествий, 22 потенциально опасных места, где произошло три и более аварий, и 60 участков автодорог, где ДТП привели к гибели людей. Об этом рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин.
— По городу Казани большой объем есть и на федеральных трассах — Мамадышский и Елабужский районы [Татарстана]. Там, где идет превышение скорости, оборудуют под снижение скоростного режима, на региональных дорогах, где есть малые радиусы поворота, где разрешен обгон, там будет выполнена горизонтальная дорожная разметка, — уточнил он.
Также, чтобы предотвратить сценарий с дорожными происшествиями в населенных пунктах, попавших в указанную статистику, на участках дорог оборудуют тротуары, смонтируют устройства искусственного освещения почти на 80 км, барьерные ограды из металла, уложат искусственные неровности на дороги.
Помимо этого, снизить аварийность поможет использование новых дорожных материалов и стандартов при проектировании участков автодорог, уверены в Миндортрансе Татарстана:
— Показатели по республике у нас следующие: в планах стояло 20% от общих контрактов, но на сегодняшний момент все 65 контрактов проектируются в рамках реестра новых технологий, разработанных РОСДОРНИИ при Федеральном дорожном агентстве. Учитывая новые стандарты — он включает в себя применение объемного проектирования при устройстве асфальтобетонов. И за три прошедших года порядка 110 новых объектов было выполнено по внедрению соответствующей технологии.
Среди противоаварийных мер Артем Чукин также назвал специально обработанные композитные материалы, спецсостав асфальтобетонов и современные защитные гидроизолирующие системы.
Напомним, в прошлом году в Казани планировалось ликвидировать 91 место концентрации ДТП, зоны аварийности и потенциально опасные участки.
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