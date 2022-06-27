В Казани в воскресенье произошло 81 ДТП, в одном погиб человек

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в воскресенье, 26 июня, произошло 81 ДТП, из которых в восьми случаях пострадали люди, одна авария привела к гибели человека, сообщили в ГИБДД города.

В городе за сутки зарегистрировали наезды на препятствие, на стоячее ТС, на велосипедиста, два наезда на пешехода, два столкновения и падение пассажира в общественном транспорте.

В столице Татарстана за сутки задержали десять пьяных водителей. У еще четверых не было прав на управление транспортом. Пятерых граждан доставили в отделы полиции — их подозревают в совершении преступлений.

В Казани с начала этого года выявили более 1,5 тысячи водителей, находившихся за рулем в пьяном состоянии. По состоянию на 25 июня, с участием пьяных водителей в столице Татарстана произошло 14 ДТП — в результате погиб один человек, еще 18 получили ранения различной степени тяжести.

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Маргарита Головатенко