В России утвердили список соревнований, где нужна карта болельщика

Фото: Максим Платонов (архив)

Карта болельщика (Fan ID) в предстоящем сезоне будет нужна для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и финального матча Кубка России по футболу. Распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вступил в силу 4 июля для пяти стадионов, принимавших матчи чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, — «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Арена» в Самаре и «Фишт» в Сочи.

Фото: соцсети

Также Fun ID понадобится для посещения стадионов «Открытие Арена» в Москве и «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, принимавших матчи чемпионата мира в России, а также для остальных арен клубов, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ.



В конце января сообщество активных фанатов казанского футбольного клуба «Рубин» объявило об отказе от оформления паспортов болельщика (Fan ID) и посещения матчей, на которых они будут действовать. Они сочли «недопустимым идти на поводу людей, которые хотят превратить футбольный стадион в театр, где каждый неугодный властям болельщик может быть забанен на годы просто за то, что он не понравится условному стюарду или уполномоченному лицу». Также о бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты ЦСКА, «Спартака», «Зенита», «Ростова» и «Крыльев Советов». Закон вступил в силу с 1 июня 2022 года.

В июне главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий заявил, что на казанском стадионе «Ак Барс Арена» не станет использоваться Fan ID. Его вычеркнули из списка стадионов, где будет действовать паспорт болельщика.



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Татьяна Леухина