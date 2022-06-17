Слуцкий заявил, что на стадионе «Ак Барс Арена» не будут использовать Fan ID

Фото: Максим Платонов (архив)

Главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий заявил, что на казанском стадионе «Ак Барс Арена» не станет использоваться Fan ID. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, этот стадион вычеркнут из списка стадионов, где будет действовать паспорт болельщика. Причину Слуцкий не уточнил.

Также тренер отметил, что «Ак Барс Арена» — это один из лучших стадионов не только в Татарстане, но и в России. Он считает, что было бы глупо строить еще одну «Ак Барс Арену».

Fan ID (паспорт болельщика) был введен в России во время Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 по футболу. Он представлял собой персонифицированную карту зрителя, которую должен был получить каждый покупающий билет на матчи.

Фото: rubin-kazan.ru

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение Fan ID — электронных паспортов для спортивных болельщиков. Он вступил в силу с 1 июня 2022 года.



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Дарья Акимова