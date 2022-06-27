Минобороны России доложило об ударе по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Киеве
ВКС России 26 июня четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования нанесли удар по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе Киева. В них производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, докладывая о ходе специальной военной операции.
— Объект поражен. Гражданская инфраструктура города Киева в результате применения высокоточного оружия не пострадала, — уточнил он.
По словам Игоря Конашенкова, киевский режим пытался перехватить российские ракеты зенитными средствами, размещенными в Киеве. Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук М1» было применено более 10 зенитных ракет, пишет «РИА Новости».
Две зенитные ракеты С-300 сбиты в воздухе украинскими «Буками». Предположительно, одна из них упала на жилой дом, добавил официальный представитель Минобороны России.
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