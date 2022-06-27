Минобрнауки: выход из Болонского процесса не повлияет на признание российских дипломов
Отказ России от Болонской системы образования не отразится на признании отечественных дипломов за рубежом. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на парламентских слушаниях.
— Никакого отношения к признанию на территории государств-участников, подписавших Болонскую декларацию, это не имеет, — передает ТАСС его слова.
Признание образования, ученых степеней, званий осуществляется на основе межправительственных соглашений.
В начале июня замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что все вузы страны исключены из Болонского образовательного процесса. Глава ведомства Валерий Фальков называл эту систему «прожитым этапом». Он отмечал, что будущее за собственной, российской уникальной системой образования.
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