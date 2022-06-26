На въездах в Казань в Авиастроительном и Кировском районе образовались заторы
Вечером в воскресенье в Казани образовались заторы на въезд в Авиастроительном и Кировском районах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Пробка почти 3 км образовалась в районе Сухой реки. Движение осложняется из-за ДТП. Затор на 2,5 км наблюдается в районе Новой Туры. Там проходят дорожные работы.
Немного затруднено движение на улице Залесной. Также пробка почти на 2 км растянулась возле Нового Аракчино.
В пятницу под Казанью наблюдался огромный затор на трассе М-7. Пробка начиналась от Сибирского тракта до Kazan Ring. Затор растянулся практически на 9 км.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым