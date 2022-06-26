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На въездах в Казань в Авиастроительном и Кировском районе образовались заторы

17:19, 26.06.2022
На въездах в Казань в Авиастроительном и Кировском районе образовались заторы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вечером в воскресенье в Казани образовались заторы на въезд в Авиастроительном и Кировском районах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Пробка почти 3 км образовалась в районе Сухой реки. Движение осложняется из-за ДТП. Затор на 2,5 км наблюдается в районе Новой Туры. Там проходят дорожные работы.

Фото: скриншот

Немного затруднено движение на улице Залесной. Также пробка почти на 2 км растянулась возле Нового Аракчино.

В пятницу под Казанью наблюдался огромный затор на трассе М-7. Пробка начиналась от Сибирского тракта до Kazan Ring. Затор растянулся практически на 9 км.

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Татьяна Леухина
АвтоБизнесТранспортОбщество Татарстан

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