Под Казанью до сих пор наблюдается огромная пробка — она растянулась почти на 9 км
Под Казанью до сих пор наблюдается огромный затор на трассе М-7. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Пробка начинается от Сибирского тракта до Kazan Ring. Затор растянулся практически на 9 км.
Пробка образовалась там уже в пять вечера. Заторы вечером в пятницу достигали восьми баллов.
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Татьяна ЛеухинаОбществоВласть Татарстан
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