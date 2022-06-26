Страны G7 введут запрет на импорт золота из России

Страны G7 введут запрет на импорт российского золота. Об этом заявил президент США Джо Байден.

— Страны «Большой семерки» вместе объявят о том, что запретят импорт российского золота, важнейшей статьи экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов, — написал он в Twitter.

Фото: pxhere.com

Ранее Великобритания, США, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота из-за специальной военной операции на Украине.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Минфин России в феврале сообщал, что в России за январь и февраль производство золота выросло на 2,13% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Объем производства драгоценного металла за этот период составил 38,9 тонны.



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Татьяна Леухина