Производство золота в России в январе — феврале увеличилось больше чем на 2%

Фото: Олег Тихонов

В России за январь и февраль производство золота выросло на 2,13% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин страны.

Объем производства драгоценного металла за этот период составил 38,9 тонны. Отмечается, что в январе этого года производство добычного золота увеличилось с 30,77 до 32,24 тонны, попутного золота сократилось с 2,8 тонны до 2,62 тонны, вторичного — с 4,52 до 4,04 тонны.

Кроме того, производство серебра за отчетный период составило 127,05 тонны и сократилось почти на 14%. Из него добычного серебра произведено 56,54 тонны, попутного — 43,85 тонны, вторичного — 26,66 тонны.

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На днях глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия располагает достаточным объемом резервов в золоте и юанях, несмотря на заморозку странами Запада резервов в своих валютах. По ее словам, с 2014 года ЦБ последовательно наращивал и диверсифицировал золотовалютные резервы, чтобы иметь две подушки безопасности: на случай финансового и геополитического кризисов.



Дарья Акимова