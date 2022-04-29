Набиуллина: ни о каком дефолте в России речь не идет

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина опровергла возможность дефолта в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, российский Минфин обладает всеми ресурсами для выполнения своих обязательств по долгам, поэтому дефолта быть не должно.

Однако Набиуллина добавила, что существуют сложности с платежами. Она выразила надежду, что это временно и все завершится успешно.

Фото: Илья Репин

Также глава ЦБ заявила, что пик инфляции в России придется на конец 2022 года. Она отметила, что в апреле инфляционные ожидания россиян вернулись к уровням середины 2021 года. Краткосрочные ценовые ожидания предприятий тоже снизились. Однако они остаются выше своих прошлогодних значений.



Дарья Акимова